Популярный запорожский супермаркет продает пропавшие продукты (ФОТО)

Совершая покупки потребителям предлагают проверять срок годности продукта на упаковке. Но даже это иногда не спасает от покупки испорченного товара.

Вчера жительница города в супермаркете «АТБ», который находится на ул. Героев Украины купила молоко торговой марки «Своя линия». Конечный срок употребления, который был указан на упаковке — 25. 09.2017. Придя домой и открыв упаковку, женщина обнаружила, что молоко прокисло. А это указывает на то, что товар неправильно хранили либо при транспортировке в супермаркет, либо в самом супермаркете.

Обычно в «АТБ» при наличии чека в такой ситуации деньги покупателю возвращают. Только неприятный осадок все равно остается.