Расторгнут договор с перевозчиком, который обслуживал маршрут №72 Запорожья

Перевозчик ООО «Запорожградтранс» больше не будет обслуживать маршрута №72 («Бородинский рынок — ул. Пархоменко»). Такое решение было принято на заседании исполкома 22 августа. Отметим, предприятие обслуживало данный маршрут более 2 лет ( с 22 июня 2015 года).

Причиной такого решения послужили многочисленные нарекания запорожцев на работу маршрута. Проведенная проверка подтвердила, на данном маршруте работало меньше автобусов, чем указано в договоре.

Члены исполкома Запорожского городского совета поддержали данный проект и право на перевоз пассажиров к фирме ООО «Правекстар», которая заняла второе место во время конкурса. Новое предприятие выпустит на маршрут свой транспорт уже с 1 октября, а работать будет до 31 декабря 2019 года.