Суд по жалобе подельников экс-«смотрящего» Запорожья не состоялся

Заседание апелляционного суда по жалобе на приговор первой инстанции перенесли на 1 ноября.

Причина — болезнь председателя судебной коллегии, рассматривающей материалы жалобы и дела.

Как уже сообщал «Верже», сегодня, 25 сентября, в апелляционном суде должно было состояться заседание по жалобе Елены Бондаренко и Андрея Гречковского. Их называют подельниками экс-«смотрящего» Евгения Анисимова, находящегося ныне в розыске.

Напомним, экс-депутата Запорожского горсовета Елену Бондаренко признали виновной в вымогательстве, совершенное с угрозой применения насилия над потерпевшим, по предварительному сговору группой лиц и приговорили к 7 годам тюрьмы.

Андрея Гречковского суд признал виновным в умышленном убийстве и нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения и приговорил к 12 годам лишения свободы.