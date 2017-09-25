У запорожского предприятия «выжимают» незаконную землю

В Запорожской области добились взыскания с ПАО «Запорожский абразивный комбинат» в пользу местного бюджета 6 млн грн за использование земельных участков без правоустанавливающих документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Так, Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в вопросе взыскания с ПАО «Запорожский абразивный комбинат» в пользу местного бюджета денежных средств в сумме почти 6 млн грн за использование земельных участков без правоустанавливающих документов.

Решением хозяйственного суда Запорожской области от 02.03.2017, которое оставлено без изменений постановлениями Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 12.06.2017 и Высшего хозяйственного суда Украины от 12.09.2017 удовлетворен иск Запорожской местной прокуратуры № 2 в интересах Запорожского городского совета к ПАО «Запорожский абразивный комбинат» о взыскании убытков в виде недополученных бюджетом доходов за фактическое использование земельного участка.

Сообщается, что вышеуказанное предприятие без оформления договорных правоотношений использовало земельные участки территориальной громады г. Запорожье в лице Запорожского городского совета общей площадью почти 50 га, чем повлекло ущерб местному бюджету на 6 млн грн.