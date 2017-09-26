В Запорожье мусоровоз снова сбил пешехода во дворе дома

Сегодня, 26 сентября, в Шевченковском районе Запорожья водитель мусоровоза наехал на 60-летнего мужчину.

Как рассказал «Всей власти» глава независимого профсоюза «Скорой помощи» Анатолий Сидоренко, пострадавший застрял между колесами транспортного средства и чудом остался жив. Запорожца, кстати, нетрезвого, доставили в больницу, но серьезных травм он, к счастью, не получил.

Напомним, что 8 сентября водитель мусоровоза сбил 48-летнюю женщину во дворе дома Коммунарского района Запорожья. Бригада скорой помощи отвезла потерпевшую в 5-ю горбольницу.

Как писал «Верже», в феврале этого года кошмарный случай произошел на улице Казачьей, расположенной рядом с трампарком.

Женщина шла по проезжей части во дворе пятиэтажки и поскользнулась на заснеженной и скользкой дороге. На беду, в этот момент мусоровоз сдавал назад и женщина оказалась под колесом грузового авто.

От полученных травм женщина скончалась на месте ЧП. Чтобы извлечь тело несчастной из под автомобиля, пришлось вызывать спасателей.

Может, власти стоит применить какие-то рычаги к коммунальщикам, которые разгоняют свои авто во дворах домов.