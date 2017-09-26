В Запорожье установят необычный памятник

«Красная лента, как символ неравнодушия к проблемам ВИЧ/СПИД в обществе» будет установлена в Запорожье. Такое решение было принято на заседании исполкома. Согласно проекту решения, памятник планировали установить в сквере по ул. Верхней (неподалеку от памятника жертвам голодомора).

Впрочем, с местом расположения члены исполкома не согласились: два памятника в одном сквере — несуразное нагромождение. Поэтому, было поручено доработать проект и подыскать более подходящее место для «Красной ленты».

Отметим, памятник «Красная лента, как символ неравнодушия к проблемам ВИЧ/СПИД в обществе» является одним из проектов-победителей в программе Общественного бюджета г. Запорожье. На разработку проекта данного памятного знака предусмотрено 20 тысяч гривен, говорится в пояснительной записке.