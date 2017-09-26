Жителя Запорожской области пришлось насильно разоружить (ФОТО)

Во время операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники полиции изъяли патроны в Бильмацьком районе. Боеприпасы направлены на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 24 сентября, около 13:25 в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили патроны у 67-летнего жителя Бильмацького района. В результате изъято 150 патронов военного образца калибра 5,45 и 413 патронов калибра 7,62 охотничьих и военного образца.

Изъятые боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.