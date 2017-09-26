Запорожанка огорошила жадных водителей маршруток, отказывающих в проезде школьникам

Жительница Запорожья Наталья Ведмеденко написала в одной из групп соцсети пост, обращаясь к водителям маршруткам, нарушающим решение горсовета и отказывающим школьникам в льготном проезде.

«Уважаемые, водители маршруток! Если, конечно, вы читаете эту рубрику. Не становитесь в позу «Нет и все!» Пользуйтесь своими мозгами, ребенок 7-10 лет в форме — это ШКОЛЬНИК!

Не кидайтесь на амбразуру за свое руководство, кот. вам дало предписание не давать детям без уч.билета 50%. Это не ваш бизнес! Мало вам проблем с АТОшниками?

У детей есть папы. Морду будут бить Вам, а не вашему руководству», — предупредила горожанка жадных водителей, у которых, видимо, тоже есть дети школьного возраста.

Как ранее сообщал «Верже», некоторые недобросовестные водители отказывают пенсионерам, участникам боевых действий и школьникам в бесплатном или льготном проезде.