Запорожская полиция розыскала 18 мужчин, уклонявшихся от воинской службы

Национальной полицией в Запорожской области в 1-м полугодии 2017 года выявила 18 дезертиров.

По информации пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины, по состоянию на 15 сентября в производстве военных прокуратур Южного региона находится 5946 уголовных производствах относительно 6865 человек, которые в настоящее время приостановлены в связи с розыском подозреваемых.

Подавляющее большинство из них, это военнослужащие, которые не прибыли к новым местам службы: Одесская область – 1901, Николаевская – 1585, Херсонская – 632, Запорожская – 444, Днепропетровская – 724, Кировоградская – 376.