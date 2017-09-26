Запорожские онкобольные оказались под угрозой

На днях в результате сильного ветра и грозы в областном онкодиспансере, расположенном по ул. Культурная в Коммунарском районе города, произошло отключение электроснабжения по основной и резервной сетях электроснабжения.

Возникла угроза людям, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Спасатели проложили две временные электрические сети и с помощью бензогенератора «HONDA 12» подключили энергоснабжение помещений отделения, где находились девять пациентов, шестеро из которых были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В 23:20 электроснабжение диспансера восстановили.

В результате происшествия никто не пострадал. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба ведомства.