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Запорожский полицейский ответит за мошенничество перед судом

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user444
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В Запорожье сообщили о подозрении начальнику сектора патрульной полиции Управления патрульной полиции Запорожья за ​​мошенничество и подстрекательство к предоставлению взятки следователю.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в ходе расследования уголовного производства по подозрению работника ГУНП в Запорожской области по ч. 3 ст. 369 УК Украины, который в интересах третьего лица предоставил следователю следственного управления ГУНП в Запорожской области взятку в размере 800 долларов США за решение вопроса о непривлечении лица к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства, сообщено о подозрении еще одному милиционеру.

«Установлено, что начальник сектора патрульной полиции Управления патрульной полиции в Запорожье мошенническим путем завладел денежными средствами своего знакомого под видом оказания ему правовой помощи в отношениях с работниками полиции, которые расследуют резонансное умышленное убийство. В дальнейшем полицейский подстрекал другого работника ГУНП в Запорожской области к даче взятки следователю полиции за решение вопроса о непривлечении лица к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства», – говорится в сообщении.

Начальнику сектора Управления патрульной полиции в Запорожье сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 («Мошенничество») и по ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 УК Украины («Подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу»).

В суд поданы ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство об отстранении полицейского от занимаемой должности. Согласно санкции ч. 3 ст. 369 УК Украины подозреваемому грозит наказание на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что речь идет об убийстве 16-летней модели Сусанны Шарковой. 9 июня 2015 года в подвальном помещении одного из частных домов в Шевченковском районе города Запорожья был обнаружен закопанный в грунт и залитый бетоном труп женского пола. Позже выяснилось, что труп принадлежал пропавшей без вести 16-летней Сусанне. Погибшую разыскивали с марта 2015 года. Сначала думали, что она выехала за границу. В течение двух лет следователи собирали доказательства, а оперативники проводили оперативно-розыскные действия.

Выяснилось, что жительница Днепропетровской области 1994 года рождения сразу после совершения преступления выехала за пределы страны и в настоящее время находится за границей.

В настоящее время ей заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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