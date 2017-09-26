Запорожский рыбоохранный патруль обнародовал номера телефонов «для» браконьеров

Рыбоохранный патруль призывает запорожцев сообщать о нарушениях рыболовства и звонить на номер Всеукраинской бесплатной «горячей» линии: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию Запорожского рыбоохранного патруля мобильный — 067-622-04-66, стационарный — (061) 279-38-43.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, в нашем крае свыше полутора тысяч рек и озер, а это тысячи километров охранной зоны.

С начала работы Запорожского рыбоохранного патруля (с 23 мая) сотрудники природоохранного ведомства изъяли из незаконного оборота свыше 1,8 тонны водных биоресурсов, которые были выловлены незаконным путем.

Из внутренних водоемов области изъяли 1,8 тысячи экземпляров запрещенных орудий лова. На браконьеров наложено штрафов на сумму 73 тыс. 331 грн. и предъявлено ущерб на сумму 90 тыс. 966 грн.

В рамках деятельности Запорожского рыбоохранного патруля функционирует четыре рыбоохранные участка: Днепровский, Каховский, Энергодарский и Мелитопольский. Кроме того, теперь работает мобильная группа, которая проверяет соблюдение законодательства на внутренних водоемах и местах торговли водными биоресурсами.

Кстати, вчера, 25 сентября, инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля получили новую форму. Теперь инспекторам будет намного удобнее пресекать факты браконьерства. И дело тут не в покрое — профильная форма добавляет солидности и позволяет понять нарушителю, что перед вами не простой обыватель, а должностное лицо при исполнении.