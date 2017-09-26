За отключение газа в квартирах жителей Запорожья оштрафован «Запорожгаз»

ПАО «Запорожгаз» неправомерно прекратило газоснабжения жителей многоэтажек Запорожья за что административная коллегия Запорожского областного отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовала предприятие на 68 тысяч гривен.

«За злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа…Жители дома, подъезда или стояка не должны быть заложниками ситуации и нести ответственность за невыполнение отдельным потребителем (жильцом отдельной квартиры, с которым заключен договор) своих обязанностей», — сказано в сообщении пресс-службы АМКУ области.

Что интересно, незаконность действий работников ПАО «Запорожгаз» носят системный характер — в июле 2017 года АМКУ уже штрафовало монополистов на 68 тысяч гривен за аналогичные действия.