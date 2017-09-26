«Кровавый» житель Запорожья пытался скрыться от возмездия за рубежом

Полиция задержала 24-летнего жителя Запорожья, который больше года скрывался от органов досудебного следствия за покушение на убийство двух людей.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области,

в июле прошлого года молодчик совершил особо тяжкое преступление в Вознесеновском районе, после чего скрылся.

На днях его задержали во Львове. Выяснилось, что он пытался выехать на постоянное место жительства в Польшу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО, ему грозит до 15 лет колонии.