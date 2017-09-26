Обнаружено массовое захоронение жертв боевиков

В штате Ракхайн на западе государства Мьянмы обнаружено массовое захоронение этнических индусов, убитых боевиками мусульманской народности рохинджа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местных военных, найдены тела 28 погибших индусов. Факт обнаружения захоронения также подтвердили гражданские власти штата.

Ситуация в штате Ракхайн, где живут в том числе рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на опорные пункты полиции.

Власти применили ответные меры. С тех пор из-за вспышки насилия погибли более 400 человек. Из-за преследований более 410 тысяч представителей народности рохинджа перешли в Бангладеш, где спасаются в лагерях беженцев.

Напомним, в начале сентября мусульмане Москвы и Чечни обвинили президента Путина в поддержке власти Мьянмы, якобы проводящей политику геноцида по отношению к мусульманской народности рохинджа.