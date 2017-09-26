ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в оккупированном Крыму

Управление по правам человека ООН обвинило Россию в нарушении международного права, произвольных арестах и пытках людей.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного права в оккупированном Крыму. Доклад управления размещен на его официальном сайте.

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», — говорится в докладе ООН.

В 2014 году в Крыму законы Украины были заменены законами Российской Федерации «в нарушение обязательства по международному гуманитарному праву уважать существующее законодательство оккупированной территории», утверждают в ООН. Это привело к произвольному исполнению антиэкстремистского законодательства.

«Наиболее пострадавшими» от этой практики в ООН называют противников референдума о судьбе Крыма, проведенного в марте 2014 года, — журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа», которая была признана запрещенной в России в 2016 году.

«Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины», — утверждает ООН.

В организации напомнили, что среди сотен задержанных и осужденных — украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным ООН, как минимум три человека из задержанных погибли из-за невыносимых условий содержания.

ООН приводит в пример также два «задокументированных» инцидента, случившихся в 2016 году, когда проукраинские активисты якобы были вынуждены признаться сотрудникам ФСБ в совершении террористических преступлений.

«К ним применялись пытки с элементами сексуального насилия», — говорится в докладе.