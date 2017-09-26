Опасный наркоман из Запорожья в третий раз за полгода угодил в руки патрульных

Опасный наркоман из Запорожья в третий раз за полгода угодил в руки...

Прошлой ночью патрульные заметили Mercedes, водитель которого нарушал правила дорожного движения на ул. Чумаченко.

Правоохранители догнали и заблокировали автомобиль нарушителя. Во время общения инспекторы поняли, что водитель был под кайфом. У пассажирки авто выявили шприц с наркотиком.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, в отношении водителя Mercedes составили два документа: протокол по ч.3 ст. 130 КоАП и постановление за управлением без прав.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. А пассажирку с наркотиком забрал наряд Коммунарского райотдела.