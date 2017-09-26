Пьяный запорожский автомобилист сбил шлагбаум (ФОТО)

В Запорожье произошла авария на станции «Хортица». Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и снес дорожный знак и шлагбаум.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции города, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования оказался положительным и составил 1,25 промилле алкоголя в крови (при норме 0,2 промилле).

В отношении водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 124 КУоАП (совершение ДТП). «Водителя отстранили от управления транспортным средством, путем передачи транспортного средства трезвому товарищу», – говорится в сообщении.