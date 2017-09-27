Баскетбольный клуб «Запорожье-ZOG» представил новичков команды

30 сентября мужская баскетбольная команда «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» в третий раз стартует в чемпионате Украины среди клубов Суперлиги.

За четыре дня до этого события состоялась традиционная предсезонная пресс-конференция.

Пресс-конференцию открыл президент БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Виктор СТЕЛЬМАКОВ: «Во время межсезонья была проведена большая работа, направленная на формирование команды, сохранена инфраструктуры клуба. Хочу отметить роль президента ФБУ Михаила Бродского в этом вопросе. Он понимает наши проблемы, поддерживает нас, надеюсь, что так будет и впредь. Поддерживает нас и областная власть, заложила в бюджет полтора миллиона гривен. Сумма — немалая, но, честно говоря, хотелось чтобы областная и городская власти больше внимания уделяли команде. Ведь в обеспечении достойного выступления команды финансовая составляющая занимает не последнее место. Хочу поблагодарить нашего основного спонсора, я бы сказал, нашего надежного плеча — Олега Серовского, владельца компании «ZOG», который не просто все договоренности выполняет, а, зачастую, и с опережением графика. Во всяком случае, в течение того времени, что мы сотрудничаем, ни разу не подвел. Мы же в рамках наших возможностей достойно несем флаг запорожского баскетбола и торговой марки «ZOG».

Подготовку к сезону наши баскетболисты начали своевременно, приняли участие в двух турнирах, которые позволили оценить наш потенциал. Уже 30 сентября в Николаеве БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» встретится в стартовом матче чемпионата Суперлиги с принципиальным для нас соперником. Думаю, мы с ним должны играть на равных».

Ассистент главного тренера БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Дмитрий БОЛДАЕВ рассказал, что состав команды обновился на 50 процентов и представляет собой сплав опыта и молодости.

«Из-за работы главного тренера команды Валерия Плеханова на Всемирной Универсиады в качестве руководителя студенческой сборной Украины подготовку к сезону БК« ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» пришлось вести за уплотненным графику. Победный итог нашего участия в харьковском турнире Кубок Ректора ХПИ можно считать позитивом, учитывая результат, но он дал и повод для работы над ошибками, главным образом тактическими. Пытались их исправить в течение недели, предшествовавший домашнему Мемориалу Вячеслава Гаврилова. Однако начались проблемы со здоровьем у нашего главного тренера, и ему пришлось руководить процессом в телефонном режиме. По итогам турнира вновь получили почву для размышлений, хотя в таких турнирах главное — не результат, а просмотр эстетической составляющей игры. Мы очень дорожим поддержкой наших болельщиков, поэтому постараемся, чтобы их радовать».

Собственник топливной компании «ЗапорожОилГруп» (ZOG), основного спонсора баскетбольного клуба, Олег Серовский заверил, что возглавляемый им коллектив демонстрирует любовь к родному городу поддержкой спорта, как высоких достижений, так и детского.

«Если молодежи неинтересно будет здесь жить, если она уедет из Запорожья, нам некому будет продавать наше топливо, — считает Олег Владимирович. — Я призываю бизнесменов помогать не только баскетболу, но и другим видам спорта. Чтобы стать свидетелями побед наших земляков, мало усилий только «ZOG» и федераций по видам спорта. Надо, чтобы в Запорожье любили баскетбол, чтобы расширялся круг спонсоров. В грядущем сезоне я жду яркие баскетбольные зрелища, бескомпромиссную борьбу. Нельзя не учитывать, что в некоторых командах значительно большие бюджеты, там появляются зарубежные мастера баскетбола, но контраргументом нашей команды, которую составляют исключительно украинцы, должен стать патриотизм. Надо доказать, что казацкому роду нет переводу. Запорожье — город славных баскетбольных традиций, но финансовые возможности нашей команды ограничены по сравнению с другими клубами. Чемпионат отечественной Суперлиги Пари-Матч обещает быть интересным, недаром сюда охотно приезжают легионеры. Но я верю в наших ребят, их тренера и уверен, что они будут сражаться за каждое очко. Поэтому призываю запорожцев прийти 5 и 7 октября во Дворец спорта ОАО «ЗАС» и поддержать нашу команду в домашних матчах с действующим чемпионом страны — «Будвельником» — и «Черкасскими Мавпами».

30 сентября запорожскую команду впервые выведет на паркет в качестве капитана Станислав Овдеенко.

«Это очень ответственная миссия — быть капитаном, — сказал он. — Наш коллектив может играть с большим воодушевлением, он не должен расслабляться, команда должна быть сфокусирована на достижении цели. Моя задача — подать ребятам пример, вести их за собой. Ведь все они — профессионалы и понимают, что у нас нет суперзвезд, а наш путь к успеху — командная игра, полная самоотдача. Могу заверить, что дома наши болельщики скучать не будут. Ваша поддержка будет вдохновлять и придавать нам сил».

Под занавес пресс-конференции Виктор Стельмаков и Олег Серовский под аплодисменты журналистов вручили клубные майки дебютантам команды — Алексею Щепкину (№ 2), Богдану Ясиненко (№ 3), Андрею Кожемякину (№ 13), Максиму Никитину (№ 32), Евгению Ворнику (№ 77) и Валерию Анисимову (№ 99).