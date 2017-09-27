В Запорожье налетчики избили и ограбили иностранца

Прошлой ночью патрульный экипаж полиции получил вызов от охранника супермаркета на пр.Соборном, к которому обратился иностранец, избитый на улице.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, 26-летний пострадавший объяснил инспекторам, что двое мужчин напали на него, избили и забрали сумку, в которой находились деньги и iPhone 7. Кроме того, молодчики еще попытались угнать его Alfa Romeo, но не смогли.

Заявитель сумел указать на одного из подозреваемых, которого задержали еще до прибытия полиции, а второй — сумел скрыться. Как оказалось, 32-летний горожанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности.