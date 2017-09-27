В Запорожье пытаются принять меры к «любителям» животных

В Запорожье проживают немало людей, устраивающих зверинец в своих жилищах, расположенных в многоквартирных домах.

От такого соседства страдают жильцы, но на их обращения за помощью никто не реагирует. Дескать, нет рычагов влияния на «любителей» животных.

Сегодня, 27 сентября, во время заседания сессии Запорожского горсовета депутат Ирина Костенко зачитала обращение жителей дома, расположенного на ул. Счастливой.

По словам горожан, в подъезде их пятиэтажки проживает женщина, которая содержит в своей квартире множество собак. Из-за этого в подъезде антисанитарные условия, а «кинолог» не реагирует на возмущение соседей.

Ирина Костенко попросила исполнительную власть в лице мэра Запорожья Владимира Буряка разработать особый механизм по работе с «любителями» животных, чтобы не страдали их соседи.