Глава Запорожской области лишился надежной опоры

Первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Дмитрий Давтян покидает свой пост и переходит работать в команду градоначальника Киева Виталия Кличко.

Как написал Дмитрий Давтян в соцсети, у него в жизни — хорошие новости. Мол, жизнь не стоит на месте и нужно двигаться вперед и только вперед.

«Я получил предложение от Киевского городского головы и главы КГГА Виталия Кличко, присоединится к его команде, чтобы делать нашу столицу лучше! Я принял вызов и новое испытание в жизни, принял предложение и новую работу. Я хочу поблагодарить всех, с кем общался в Запорожской области эти 17 месяцев. Коллег, помощников, знакомых и друзей, оппонентов по работе, а главное, жителей Запорожской области и горожан. За яркую, стойкую позицию, за стремление к переменам, за критику, споры, упрёки, советы и за все время что вы уделяли мне! Я искренне всем вам благодарен!

Желаю Запорожской области стабильности, развития и Мира! Это одна из самых мощных и перспективных областей нашей страны. Друзья, не сдавайтесь! Успехов вам», — написал Дмитрий Давтян.