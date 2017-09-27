Жизнь дорожает: запорожцев ждет новая ценовая политика на главный продукт

В 2017 году хлеб будет дорожать постепенно, начиная с осени и до весны. Данный прогноз подтверждают как фермеры, так и экономисты. Специалисты заверяют, что рост цен на хлеб остановится только к весне.

Рост цены на хлеб, пишут местные СМИ, связан с неказистым урожаем.

— Даже если бы мы имели плюс несколько миллионов тонн урожая, эта цена все равно была бы. Может быть, минус 2-3%, не больше, — заявил Иван Томич, глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

— Цена на хлеб вряд ли будет расти быстро. Быстрее будет дорожать мясо и молоко,- пишут в источнике. — Странно, но так и есть: за последние две декады сентября мы имеем плюс 11% цены по салу, и около 10% — по мясу свинины», — отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, этой осенью также могут повыситься цены на продукты, тарифы ЖКХ, лекарства, на алкоголь и на проезд.