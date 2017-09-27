Запорожец хранил дома гранатомет

Полиция изъяла у ранее судимого жителя Запорожской области дома гранатомет.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в ходе операции «Оружие и взрывчатка» полицейские изъяли из дома 39-летнего жителя райцентра Бильмак (бывш. Куйбышево) гранатомет «РПГ-26».

В отношении ранее судимого за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мужчины начато производство по ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием». Изъятое оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.