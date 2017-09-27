Запорожские бойцы ГСЧС тушили ночной пожар

В Бердянске сегодня ночью на улице Свободы горел второй этаж коммерческого здания.

В 0:43 на пульт дежурного ГСЧС по городу поступил сигнал о том, что возник пожар на втором этаже здания по улице Свободы.

Пожарные действовали оперативно. К тому же хорошо, что в исправном состоянии был пожарный гидрант возле здания, что облегчило задачу. Хотя быстро усмирить пожар долго не удавалось, поскольку сильный ветер раздувал пламя.

По словам пресс-офицера ГСЧС Бердянска Артема Кривуни, жертв и потерпевших нет. Пострадал второй этаж, где выгорели кабинеты, а первый оказался –залитым водой.

Причины пожара установит следствие, хотя предположительно пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.