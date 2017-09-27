Запорожской громаде вернули земельный участок стоимостью 11 миллионов гривен

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в течение 7-ми месяцев 2017 года арендатор, игнорируя условия договора, а также требования Закона Украины «Об аренде земли» и Земельного кодекса Украины, не платил условленную арендную плату в местный бюджет Днепрорудного.

Энергодарская местная прокуратура обратилась к недобросовестному землепользователю в судебном порядке с требованием расторгнуть договор аренды земли и вернуть земельный участок.

Хозяйственный суд Запорожской области поддержал позицию органов и удовлетворил иск местной прокуратуры к частному акционерному обществу о расторжении договора аренды земли и возвращении территориальной общине города земельного участка общей площадью 16,6550 га стоимостью более 11 млн.грн.

Недобросовестная фирма, не согласившись с судебным решением, дважды обращалась в суд апелляционной инстанции. Однако апелляционный суд не принял апелляционные жалобы ответчика и возвратил их обратно.

Судебное решение вступило в законную силу и находится на принудительном исполнении.