Фаната «Новороссии» из Запорожского горсовета попросили сложить полномочия

Депутат Запорожского горсовета и ветеран АТО Вячеслав Зайцев призвал депутата от «Оппоблока» Виктора Гриня отказаться от мандата из-за симпатий к «русскому миру».

Это произошло сегодня, 27 сентября, во время заседания сессии Запорожского горсовета.

Виктор Гринь решил не полемизировать по этому поводу, чтобы не навлечь на себя гнев патриотически настроенных депутатов и простых запорожцев.

Зато на защиту «оппоблоковца» стали его коллеги из фракции и меткомбината «запорожсталь». Дескать, информация о любви Гриня к агрессору спорная и пусть ее проверяют правоохранители.

Напомним, на одной из предыдущих сессий горсовета Гринь обвинил депутата облсовета Гришина в том, что тот на своей страничке в соцсети «запостил» картинку якобы сомнительного содержания.

Запорожские журналисты проверили аккаунт и Гришина, и самого Гриня. Оказалось, что «оппоблоковец» публиковал на своей странице в соцсети антиукраинские высказывания и высказывал симпатии к «русскому миру».

После произошедшего скандала Виктор Гринь удалил свой аккаунт в «Одноклассниках».