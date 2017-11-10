В Запорожской области построят две ветроэлектростанции

Переговоры по строительству новых ветроэлектростанций (ВЭС) в Приазовском и Мелитопольском районах прошли в Гирсовке Приазовского района – об этом сообщает пресс-служба Приазовской РГА.

Как пишет 0619, 8 ноября иностранная делегация,в составе которой были представители компаний ApolloManagement (NewYork, NY), GeneralElectric (London&Connecticut, USA),(AWS (London&Ukraine), что называется, на местности осмотрели участки, на которых развернется строительство ВЭС мощностью 500 МВт.

Большая часть мощностей ветростанции (350 МВт) будет расположена на территории Гирсовской ОТГ, в развитие инфраструктуры которой компания «Юрокейп Юкрейн» направит 350 тыс. долларов.

Напомним, на сегодня в Запорожской области уже работает одна большая ветровая электростанция — Ботиевская ВЭС (ДТЭК). Станция была введена в эксплуатацию в 2014 году и на сегодня является крупнейшей ветровой электростанций на территории Украины: имеет 65 ветровых турбины суммарной мощностью 200 МВт. Инвестиции в строительство станции составили около 340 млн евро.