Запорожский бизнесмен «придумал» вымогательство

Запорожский бизнесмен сознался в суде в том, что придумал вымогательство у него денег и специально оклеветал человека, чтобы добиться расправы над ним.

Так, осенью 2016 Васильевский райсуд рассматривал дело по факту вымогательства денег у местного предпринимателя. И сам потерпевший, и его родственники прямо указывали на подозреваемого, как на человека, который угрозами применения насилия вымогал у них 10 000 долларов.

В ходе судебного разбирательства потерпевший бизнесмен отказался от своих показаний и сообщил, что специально оговорил подозреваемого.

Теперь ему инкриминируют ст. 383 и ст. 384 УК Украины (заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении). 31 октября 2017 предпринимателю вручили подозрение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.