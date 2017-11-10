Запорожцам подарили около 11 тысяч новых деревьев и кустов

В Запорожье продолжаются работы по осеннему озеленению города.

Как передает горсовет, за последний месяц высадили 193 дерева, 728 кустарников по улицам Бородинской, Демократической, Крепостной, Школьной, Магистральной, по проспекту Маяковского, Набережной магистрали (Александровский район). Также привели в порядок зеленые зоны придомовых территорий.

В общем по итогам посадочных работ в 2017 Запорожье украсят более тысячи молодых деревьев и 10 тыс. кустарников.

В сквере Маяковского и по улице Бородинской за отчетный период было высажено 1050 кустов роз.

За неделю закрепленных территориях улиц, парков, скверов «зеленстроевцы» убрали от опавших листьев газоны общей площадью 12700 кв. м в парках Трудовой Славы, Гагарина, по улицам Космической, Александровской, проспекта Юбилейном и другим объектам.

Было вывезено около 34 т веток, древесины, опавших листьев, мусора.