Ночной злодей из Запорожья угодил в западню (ФОТО)

Доведенные до отчаяния безработные, лентяи, наркоманы и пьяницы, а также любители халявы идут на различные ухищрения, чтобы стащить предметы, которые имеют некую ценность.

Несуны тащат все подряд, надеясь продать и заработать. Доходит до того, что пытаются украсть металлические заборы, рекламные щиты из железа и тяжеленные ливневки, кои одному человеку не под силу поднять.

По информации патрульной службы Запорожья, сегодня ночью произошел забавный случай: прибыв на вызов о краже кабеля Укртелекома на ул.Кирпичную, инспекторы заметили — вора, застрявшего в колодце, откуда он и похищал кабель.

Подозреваемого вытащили из «западни», и вызвали следователя Шевченковского райотдела.