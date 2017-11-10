ПАТ «НСТУ» оголошує конкурс на посади менеджерів та продюсерів філій Суспільного



Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оголошує конкурсний відбір на посади менеджерів та продюсерів регіональних філій Суспільного.

Однією зі складових створення суспільного мовлення в Україні є реорганізація колишніх державних обласних телерадіокомпаній та перетворення їх на сучасні регіональні філії.

Обрані кандидати на ці керівні посади у філіях працюватимуть паралельно й незалежно з метою роз’єднання функцій управління творчою та адміністративною частинами.

Мінімальний оклад менеджерів і продюсерів філій становитиме 17 474 гривень, максимальний – 32 525 гривень.

Документи для участі в конкурсі приймаються до 21 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42. Скановані копії — на електронні адреси: globaml@ntu.ua та anton612@ntu.ua.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: (044) 481-46-03 та (044) 481-51-64.

«Цей конкурс є шансом залучити в регіональні філії людей, які дійсно вболівають за реформу Суспільного і розділяють цінності мовника. Це також один із перших важливих саме адміністративних кроків, після якого розпочнеться глобальна реорганізація. Сьогодні ми оголошуємо цей конкурс і плануємо обрати керівників у першій декаді грудня. Після цього десь на початку нового року розпочнемо велику адміністративну реформу. І саме ці менеджери та продюсери філій формуватимуть колективи в регіонах», – розповів Микола Чернотицький, член правління ПАТ «НСТУ», відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.

Отож менеджерів і продюсерів філій Суспільного обиратимуть на відкритому конкурсі. Попередній документарний відбір претендентів на посаду менеджера філії здійснюватиме департамент управління персоналом Національної суспільної телерадіокомпанії України, а на посаду продюсера – департамент управління персоналом спільно з представниками ради генпродюсерів ПАТ «НСТУ».

Наступним етапом відбору буде співбесіда з конкурсною комісією, до якої входять члени та голова правління ПАТ «НСТУ». Усього в ході конкурсів відберуть 22 менеджери та 23 продюсери філій. Із ними підпишуть строкові трудові договори, які за результатами роботи можуть бути продовжені. Однак займати зазначені посади одна й та ж особа зможе не більше 5 років.

Основні вимоги до претендентів на посади менеджерів та продюсерів, короткий опис функціональних обов’язків, а також перелік необхідних для участі в конкурсі документів можна переглянути за такими посиланнями:

Протокол №24 засідання правління ПАТ «НСТУ» від 6 листопада 2017 року

Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Оголошення про конкурсний відбір на посаду менеджерів філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Оголошення про конкурсний відбір на посаду продюсерів філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Супровідний лист

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