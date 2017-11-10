Поляки таки что-то знают.  И о деле бойца Колмогорова, и о Медведчуке?

Начнём с того, что наши польские друзья сегодня являются лучшим индикатором катастрофичности дел в Украине. Как только дипломаты Польши или официальная Варшава демонстрирует касательно украинцев лучшие путинские образцы, значит плохи наши дела. Вернее — очень плохи.

На текущей неделе «вице-консул Польши в Украине Марек Запур… отреагировал на высказывание украинской стороны о том, что в 1918–1919 годах Польша оккупировала часть территории Украинской народной республики. Запур заявил, что Украины на тот момент ещё не существовало, а Львов является «польским городом». При этом он добавил, что по аналогии с выводом украинских учёных об оккупации Польшей части украинской территории можно утверждать, что Украина «оккупировала Крым и Донбасс». («Гордон.ua», 8.11.2017 г. )

«Недавно глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу… По информации издания, МИД Польши не намерен раскрывать перечень фамилий украинцев, поэтому все, кто в него попадёт, узнают об этом только на границе». (УП, 9.11.2017 г.).

Словом, тут полная вам дружба и братство, т.е. абсолютно путинская практика европейского «безвиза» и «не переписанной» истории.

Впрочем, поляки — неплохие люди. И особо ссориться с нами не хотят. Ибо те миллионы наших сограждан, которые ринулись в Польшу, дабы закрыть вакансии (сами поляки ринулись в Германию и дальше), теперь двигают польскую экономику. Просто польская элита, похоже, чувствуя близкий конец Государства Украинского, пытается застолбить и свой кусок нашей территории.

Заметим, что поляки идут следом за венграми, а чуть с опозданием в этом плане действуют румыны и даже болгары с греками. Которые, вроде бы, с нами и общей границы не имеют…

Чем в этот раз вызвана активизация проявлений польской дружбы к Украине, мы не знаем. Впрочем, тут одного очередного офшорного скандала с Президентом Порошенко достаточно, чтобы пошатнуть ситуацию в любой стране. Кроме Украины — у нас волна прошла и в течении суток всё стихло. Ибо вовремя подоспели другие события.

«Рассмотрев кассационную жалобу пограничника Колмогорова, суд принял решение отказать в утверждении ранее принятого решения мариупольского суда, которым обвиняемый был приговорён к 13 годам тюрьмы». («Цензор.нет», 6.11.2017 г.)

Кроме того, Высший специализированный суд Украины освободил пограничника, пребывавшего два года под стражей, из зала суда. Так что — это победа активистов и адвокатов, добивавшихся справедливости к солдату, выполнившему приказ командира и пытавшегося выстрелом остановить автомобиль, прорывавшийся через блокпост? Ведь дело было 9 сентября 2014 года, когда бои велись в пригородах Мариуполя.

В результате выстрела тогда погибла пассажирка, а водитель и главный свидетель, почти немедля скрылся в России.

Тем не менее, прокуроры и судьи получили команду готовить перезапуск путинской «Новороссии». Т.е. солдат и офицеров, выполняющих свой долг в боевой обстановке, судить по мирным статьям. Типа вышли они в поле, где ни войны, ни российских снайперов и диверсантов, и решили стрелять по мирным гражданам.

Наиболее удачным в этом плане стало и следствие, и приговор по делу бойцов и командиров батальона «Торнадо». И вот пришла очередь пограничника Колмогорова. Но тут под Одессой местные бандиты, которые уже не только Порошенко, но и Путина не слушают, решили захватить местный военный аэродром с истребителями.

И всё у них шло хорошо — охрана действовала в славных традициях Крыма и Донбасса 2014 года. Т.е. только слюни пускала… Но нашёлся врио командира части, который пока «не вник в местную специфику» и доложил о ЧП наверх. Чем причинил там большое беспокойство. Поднялся шум, и в прессе тоже! И выяснилось, что преждевременно предано огласке то, что г-да Порошенко, Полторак и Муженко уже готовы встречать новую партию путинских «зелёных человечков» на украинской территории. Хлебом-солью..

Т.е. как-то некрасиво получилось. В Высшем специализированном суде собираются утвердить 13 лет тюрьмы солдату, который действовал по уставу, а под Одессой (как и по всей Украине — судя по регулярным взрывам артскладов), выходит, ничего с 2014 года не изменилось. Поэтому первым делом возбудили дело по доложившему наверх одесскому подполковнику. Да и по солдату, который местных бандитов не первый раз видит — ведь они на аэродроме фактически хозяева.

Поэтому пришлось Колмогорова вызволять. И что мы видим? «Як Верховний Головнокомандувач вболівав і вболіваю за долю Сергія Колмогорова. Добре, що суд прийняв рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин… Іноді й сама Вітчизна має брати під захист своїх захисників». Это запись в Facebook Президента Петра Порошенко.

Эх, Петр Алексеевич! «Вболівав і вболіваю» — это когда прокуроры, следователи и судьи, мордовавшие бойца два года, уже давно сели. По принципу: грамматическая ошибка в бумагах дела — пять лет, мелкое искажение услышанного и увиденного — 10, а прямые фальсификации и «ля-ля», что войны нет – все 15 с конфискацией. А по-другому, Петр Алексеевич, выходит, что ни за что вы «не вболівали і не вболіваєте».

Впрочем, злые языки часто говорят, что Петру Алексеевичу это и по статусу не положено. Статусу фактического пресс-секретаря при куме Путина Медведчуке. Который тут, в Украине, самый верховный из верховных и есть.

Чтобы мы тут ни в чем не сомневались, программа «Схемы», кстати, на государственном «UA Першому», показала прилёт Медведчука от кума из Сочи. Напрямую, как вы понимаете, — что не разрешено никому другому в Украине. Так вот бандиты в чёрном (явно с чекистскими навыками) из какой-то «охраны», уже за территорией аэропорта закрывали камере съёмку и машиной, и зонтами, и руками.

Как вы догадались, высокооплачиваемая аваковская массовка, называемая полицией, вела себя в лучших крымских традициях февраля-марта 2014 года. Т.е. отворачиваясь от этих уже не «зелёных», а «чёрных человечков». После чего Медведчук на трёх машинах беспрепятственно выехал, де-факто, править Украиной.

И тут получается, что поляки таки что-то знают…

Леонид Романовичев