Пьяный житель Запорожья в кафе вымогал бесплатную еду для себя и якобы голодного ребенка

Пьяный житель Запорожья в кафе вымогал бесплатную еду для себя и якобы...

Поздно вечером в одном из заведений общепита Запорожья, расположенном на улице Победы, 29-летний мужчина требовал у персонала две бесплатных пиццы.

Свое настойчивое требование хмельной горожанин обосновал тем, его годовалая дочь голодна.

Работники общепита отказали мужчине, сообщив, что кухня закрыта. Но посетитель начал проявлять агрессию, поэтому сотрудники заведения вызвали полицию.

По информации пресс-службы патрульной полиции, инспекторы вызвали на место конфликта мать ребенка, котороя забрала дочь у дебошира.

На мужчину составили три админпротокола за правонарушения: распитие спиртных напитков в общественных местах, курение табачных изделий в запрещенных местах и невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.