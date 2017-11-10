Пьяный пациент внес сумятицу в работу 5-й горбольницы Запорожья

Ночью в травматологическое отделение Запорожской 5-й городской больницы обратился 28-летний мужчина с вывихом левой кисти.

Во время общения с медперсоналом, пьяный мужчина начал дерзить и требовать особого уважения для него. Затем буйный пациент разбил умывальник, дозатор и рекламный щит одной из аптек.

Как сообщает «Депо», персоналу больницы пришлось вызывать правоохранителей. Буйного пациента отвезли в Вознесеновское отделение полиции.

Напомним, вчера в квартире дома по ул.Лахтинская, муж пациентки, к которой вызвали бригаду скорой помощи, напал на фельдшера. Итог схватки — сотрясение головного мозга и ссадины мягкий тканей лица у медика. Медики вызвали полицию, воспользовавшись номером 102 и «тревожной кнопкой», которой их оснастили после убийства в 2013 году психически нездоровым мужчиной фельдшера Марины Савониной. Дебошир задержан.