В Бердянске под колесами поезда погиб мужчина

Очередная трагедия на железнодорожных путях произошла сегодня утром, 11 ноября. Мужчина, приблизительно лет 60-ти, в районе железнодорожного вокзала попал под товарный состав. Смерть наступила мгновенно.

Напомним, в мае этого года жительница Бердянска совершила попытку самоубийства, прыгнув под мчащийся состав поезда.

Однако врачи сумели спасти 58-летнюю женщину, которую доставили в реанимацию. Пострадавшей ампутировали хирургически обе ноги от бедра.

В феврале в том же Бердянске горожанин обнаружил возле железнодорожного пути труп женщины. Было установлено, что 25-летняя девушка шла в наушниках и шапке и, видимо, не слышала, приближение поезда.

Увы, такие трагедии порой случаются в запорожском регионе. Так, несколько лет назад поезд сбил девушку в наушниках возле станции «Запорожье-2», но девушку сумели спасти. Увы, несчастная осталась инвалидом.