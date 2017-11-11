В Бердянске под колесами поезда погиб мужчина

Очередная трагедия на железнодорожных путях произошла сегодня утром, 11 ноября. Мужчина, приблизительно лет 60-ти, в районе железнодорожного вокзала попал под товарный состав. Смерть наступила мгновенно.
Напомним, в мае этого года жительница Бердянска совершила попытку самоубийства, прыгнув под мчащийся состав поезда.
Однако врачи сумели спасти 58-летнюю женщину, которую доставили в реанимацию. Пострадавшей ампутировали хирургически обе ноги от бедра.
В феврале в том же Бердянске горожанин обнаружил возле железнодорожного пути труп женщины. Было установлено, что 25-летняя девушка шла в наушниках и шапке и, видимо, не слышала, приближение поезда.
Увы, такие трагедии порой случаются в запорожском регионе. Так, несколько лет назад поезд сбил девушку в наушниках возле станции «Запорожье-2», но девушку сумели спасти. Увы, несчастная осталась инвалидом.