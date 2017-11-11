В Запорожье заразная болезнь «выбирает» детей

В Запорожье зарегистрировано 42 случая заболевания корью, из которых дети составляют 71%.

По информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, заболеваемость зарегистрирована в Шевченковском (26 случаев), Вознесеновском (8 случаев), Коммунарском (5 случаев), Днепровском (2 случая) и Хортицком (1 случай) районах областного центра.

Среди заболевших 60% составляют лица цыганской национальности, проживающих в Шевченковском районе города. Из них 39 (или 93%) не имеют ни одной прививки против кори из-за отказа от плановой вакцинации или недостижения необходимого возраста для ее проведения.

По словам специалистов, средства на закупку вакцины выделяются из государственного бюджета, поэтому она является бесплатной для граждан.

Сроки проведения вакцинации: первая прививка проводится ребенку в возрасте 12 месяцев, второе — в возрасте шести лет. Перенесенные заболевания корью, эпидемическим паротитом или краснухой не является противопоказанием к прививке.

Детям, которые не вакцинированы по возрасту, прививки начинают делать в любом возрасте до 17 лет. Ребенок должен получить две дозы с соблюдением между ними минимального интервала введения (один месяц).