В Запорожье команда Буряка снова заявляет об эфемерной услуге

«Запорожцы могут по-прежнему обращаться в службу «15-80» в телефонном режиме или через Интернет. После регистрации заявка направляется тому, кто отвечает за указанный участок работы. Это может быть Муниципальная аварийная служба, управляющая компания. Выполнив работы, они обязаны проинформировать об их завершении городской контакт-центр», — цитирует пресс-служба мэрии директора департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета Сергея Полевого.

Этот ответ касается того, что жители Запорожья тщетно пытаются дозвониться в эту службу и подать заявку о протекающей крыше, не работающкем лифте, отсуьствии вывоза мусора, оккупации подъезда крысами и т.д.

Как утверждает директор коммунального предприятия «Центр управления информационными технологиями» Юрий Орешкин, заявка поступает через «15-80» к исполнителю в онлайн-режиме, максимум через пятнадцать-двадцать минут после регистрации обращения.

Профильные департаменты, коммунальные предприятия, управляющие компании подключены к специальной программе, позволяющей им оперативно отслеживать поступление и прохождение заявок.

По словам Юрия Орешкина, представители городского контакт-центра отслеживают выполнение заявок, соблюдение исполнителями установленных в соответствии с нормативами сроков. Это относится и к заявкам, работы по которым выполняют управляющие компании.