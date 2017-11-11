В Запорожье огромная крыса угощалась выпечкой в киоске (ФОТО)

В «Типичном Запорожье» разместили запись, на которой сфотографирован прилавок киоска с выпечкой.

Фото сделано в торговой точке на проспекте Металлургов. На сдобном изделии сидит огромных размеров крыса с длинным хвостом. Данные снимки вызвали огромный резонанс в сети. Киоск сейчас закрыт на проверку.

Правда позже выяснилось, что это фото домашней крысы, которую, по словам одного из работников общепита Руслана Ревяцкого, принёс обиженный сотрудник в последний свой рабочий день, чтобы состряпать данный компромат.

Тем не менее киоск проверяет СЭС.