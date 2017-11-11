В Запорожье попытаются сохранить архитектуру вековой давности

С 12 по 20 ноября общественная организация «Город-Сад» реализует в Запорожье ряд мероприятий в рамках проекта «Моя Соцгород». Запорожцев приглашают участвовать в активностях.

Так, планируется провести встречи с жителями Соцгорода, чтобы осуществить картирование района и разработать его айдентику.

Кроме того, горожанам прочитают лекцию о сохранении архитектурного наследия, проведут субботник и обсудят благоустройство территории. Также Запорожье посетит известая художница, Посол доброй воли ООН Алевтина Кахидзе. В субботу, 18 ноября, она проведет с жителями воркшоп по созданию стола памяти. Активности будут проходить во дворе Круглого дома.

Жители микрорайона также могут подавать свои фото, связанные с Шестым поселком, для выставки «Мой архив» 18 ноября во дворе Круглого дома, а также свои творческие работы (рисунки, живопись, вышивку и т.д.) для проекта «Художники Соцгорода» 19 ноября в дворце культуры Металлургов.

С вопросами также можно обратиться к медиа-координатору проекта Марии Чалой по тел: 0972382855; 0951486828

Напомним, в ноябре в Запорожье стартует международный проект «Баухаус–Запорожье», который будет включать в себя международную научно-практическую конференцию, выставку в галерее «Barannik» и Дворце культуры Металлургов, воркшоп для немецких и украинских студентов.

Также запланированы встречи с жителями 6-го поселка (это часть Запорожья еще называют Соцгород) и разработку проекта оформления двора, так называемого, Круглого дома (шикарнейшее произведение архитектуры).

Организуют проект Генеральное консульство ФРГ, расположенное в Днепре в партнерстве с ОО «Urban Forms Center», галереей современного искусства «Barannik» и профессором из Германии Томасом Флиерлом.

Более детальную информацию о проекте можна знайти на сторінці у Facebook — https://www.facebook.com/Bauhaus.Zaporizhzhia/