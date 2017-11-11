На запорожском курорте полиция раскрыла частную «нарколабораторию» (ФОТО)

Правоохранители Запорожской области ликвидировали очередной наркопритон.

В курортном Бердянске полицейские провели обыск у одного из местных жителей. В ходе осмотра жилища было установлено, что ранее не судимый мужчина 1984 г.р. хранил множество разновидностей наркотических веществ.

Кроме того, когда работники полиции посетили квартиру, там находился и ранее судимый местный житель 1984 года рождения, которому хозяин предоставил свое жилье для изготовления и употребления наркотических средств.

За организацию наркопритона злоумышленнику светит до 5 лет лишения свободы. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Запорожской области.