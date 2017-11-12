Боевики «ДНР» возмущаются действиями российских «ихтамнетов»

Российское оккупационное командование продолжает отдавать приказы обстреливать позиции сил АТО с целью провоцирования огня. Это вызывает возмущение боевиков, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения.

По информации Главного управления разведки Минобороны, в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения т.н. сержантского и рядового состава к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы и пренебрежительно относятся к подчиненным.

В разведке отметили, что в связи с этим зафиксирована массовая подача рапортов на увольнение «молодым пополнением так называемого 1-го армейского корпуса».

«При этом боевики покидают расположения этих так называемых подразделений, не дожидаясь решения командования», — говорится в сообщении ГУР.

Ранее сообщалось, что систематические задержки зарплаты «армейцам ДНР» выводят из себя их жен, которые жалуются на безденежье в соцсетях, обвиняя в этом российских командиров в/ч, в которых служат их мужья.