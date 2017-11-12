Волейболистки запорожской «Орбиты» обменялись уколами с неуступчивой «Региной»

В случае побед в обоих матчах запорожская команда могла прочно закрепиться в турнирной таблице на четвертом месте, отцепив подальше именно «Регину». Однако подопечные Игоря Тартаковского терять очки не собирались, поэтому настроились серьезно и дали хозяйкам паркета достойный бой.

Если в плане мастерства к девушкам обеих команд можно найти немало замечаний, то по самоотверженности они заслужили лучших слов. Наблюдая, с каким вдохновением они играли, как старались выгрызть каждое очко, им просто невозможно было не простить все их ошибки. Которых, увы, хватало.

Получив на орехи в первой партии от гостей из Ровно, запорожанки разозлились и значительно прибавили в работе на приеме и блоках. Это сразу же позволило им оформить достойную ответ во втором сете. Но ровенские красавицы уже почувствовали, что игра у них идет, и в двух следующих партиях на паркете шла ожесточенная, но увлекательная «рубка». Что называется, мяч в мяч.

В равных по игре сетах можно было увидеть все: удачные подачи, умопомрачительные приемы, причудливые передачи, мощные удары и надежные блоки. Неудивительно, что дело в обеих партиях дважды доходила до «больше-меньше», где счастье дважды улыбнулось волейболисткам «Регины».

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ — РЕГИНА-МЕГУ-ОШВСМ — 1:3

(19:25, 25:19, 25:27, 24:26)

На следующий день, в воскресенье, картина противостояния на паркете получилась очень похожей на предыдущую. В четвертом сете длительное время в счете происходили настоящие «качели». В концовке подопечных Игоря Тартаковского от очередного «больше-меньше» отделяла лишь одна удачная подача. Однако вышла она не очень удачной, и запорожские красавицы вырвали таки победу, записав себе в актив решающее очко в матче и сразу три — в турнирной таблице.

Таким образом, запорожанки закрепились там на четвертой строчке, а «Регина-МЕГУ», по крайней мере, еще больше оторвалась от «Северодончанки» и «Фаворита».

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ — РЕГИНА-МЕГУ-ОШВСМ — 3:1

(16:25, 25:17, 25:18, 25:23)