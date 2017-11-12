Чья до сего дня колония Украина – мы знаем. А чья колония Россия?

Когда пишутся эти строки, до 100-летия «октябрьского переворота», лишь в 1927 году названного Великой Октябрьской социалистической революцией, ещё целых два дня. С другой стороны, читатель получит газету через двое суток после упомянутой даты. Т.е. вы уже знаете всё, а автор о событиях 7 ноября 2017 года в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге может только догадываться

Самая банановая в мире?

Впрочем, ничего страшного не планировалось. Путинская власть, вышедшая из ЧК и ЦК, но опасающаяся всяческих революций, постаралась событие замолчать. На Красной площади 7 ноября планировалось лишь отметить 76-ю годовщину парада 1941 года. Что касается Киева, то во вторник собирался в очередной раз «чертовски поработать» парламент, и Михеил Саакашвили призвал народ прийти под стены Верховной Рады. Откуда министр Аваков уже увёл полицию и Нацгвардию, обидевшись за сына, задержанного НАБУ…

Здесь бы подать в полном объёме запись в Facebook бывшего первого зама Генпрокурора Рената Кузьмина, так он не в авторитете, да и много написал. О том, кто кого сейчас обвинил и возбудил дело в ответ на… возбуждённое дело. Тут Евангелие от Матфея с его «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова»… просто меркнет! 13 свежих дел и обвинений, и общий вывод Кузьмина: «Неужели в Украине спастись от всеобщего помешательства можно только в сумасшедшем доме?».

Дошло до того, что Дм. Гордон на «канале 112» заявил, что у нас «идут в политику исключительно с целью заработать денег, а не принести счастье своей стране… Как прервать этот круг порочный… Только внешнее управление, причём не европейское, потому что у Европы своих проблем по горло. Только американское внешнее управление, я не вижу другого пути». (3.11.2017 г.)

Бедный Гордон! Которому, кстати, в Украине разрешено говорить всё то, за что других заклеймят и немедля лишат визы и в Европу, и в Израиль. Но он, получается, не знает, что мы уже много лет под внешним управлением!

Откроем «Википедию»: «Банановая республика… Основные признаки б.р.— значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталая инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, высокая инфляция, дефицит бюджета и снижающийся курс национальной валюты. В узком смысле употреблялось в отношении стран Центральной Америки, где на протяжении продолжительного времени американская фруктовая компания «Чикита»» (бывшая «Юнайтед фрут компани», она же «Юнайтед Брендс») оказывала и оказывает сильнейшее влияние на экономику и политику стран региона (в частности, организовала несколько военных интервенций и большое число государственных переворотов). В современном языке выражение «банановая республика» означает страну с продажным правительством, разрушенной экономикой, большим внешним долгом, коррупцией и взяточничеством чиновников, низкой оплатой труда и большим процентом населения, живущего за чертой бедности».

К сведению Дм. Гордона: сегодня мы — самая банановая из самых банановых республик! И роль «Чикиты» здесь безраздельно выполнял сначала российский «Газпром», а сейчас МВФ….

Бей вассала, чтобы другие боялись?

Нам уже приходилось говорить, что МВФ (т.е. Ротшильды) обеспечили прорыв в деле окончательной «бананизации» Украины, действуя в тесной смычке с Россией. Ибо без путинской агрессии вряд ли Ротшильды добились бы таких бесчеловечных «реформ», как и Путин вряд ли без «требований» МВФ к Украине смог бы безнаказанно воевать на Донбассе уже четвёртый год.

Да как же безнаказанно? Вон санкции какие уже введены, а с 1 января вообще конец света намечается! Многолетний министр финансов России Алексей Кудрин, который сейчас весьма умеренно критикует Путина, вдруг разразился заявлением с таким заголовком: «Кудрин обратился ко всем гражданам России: «Запомните, после того как пробьют часы и Путин поздравит вас всех с Новым годом, ваша жизнь пойдёт под откос, и последствия будут устрашающими». (Bison-info. 1.11.2017 г.)

Заметим, правда, что новые санкции вызваны не агрессией против Украины, а введены как наказание за вмешательство Путина в американские выборы. При этом президент США Трамп даже при всем желании в процесс отмены этих санкций вмешаться не может.

Т.е. получается, что Америка решила обидеть такого знатного своего союзника на украинском направлении, как Путин? Или по-народному — вор у вора дубинку украл? Да нет, просто, как утверждают российские аналитики, Путин перестал Америке нравиться. Как слишком брыкающийся ВАССАЛ…

Да бред какой! «Великий и могучий» Путин — ЗАВИСИМЫЙ вассал Соединённых Штатов? Ну загнул! Но не кипятись, читатель! Давайте послушаем фрагмент выступления такого себе «сына юриста» Жириновского во время встречи президента РФ Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы 21 декабря 2016 года: «Дефицит бюджета России — 2,7 триллиона рублей, резервы Центробанка — 400 миллиардов долларов. Почему из них не можем взять 50 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета?.. Деньги есть — брать не можем. Почему? Вот не рекомендуют нам МВФ и Всемирный банк. С какой стати — это наши деньги! Мы же, в конце концов, независимая страна, пусть Центробанк работает на рост экономики страны. Да и экспорт должен быть — продуктов переработки! Сколько можно дерево-кругляк гнать, сырую нефть и газ? Все можно переработать и в десять раз иметь доходы выше». (Youtube)

Склонил Путин голову, делая вид, будто что-то пишет…

Россия платит дань Америке?

Да. И не только Америке…

Если честно, то удивило нас сие выступление главного придворного шута России. Ну ладно, это наш НБУ имеет сейчас всего 19 млрд долларов резервов, а в 2014 году они вообще упали до 7 млрд. А Россия-то гонит столько нефти и газа за границу, и её резервы — о-го-го! — 400 млрд долларов, так зачем же ей слушать МВФ?

Но попался нам на глаза другой ролик в Youtube «Как Россия платит дань? Евгений Федоров» (22.05.2013 г.). Сразу о Федорове: 54 года, служил в Афганистане, полковник запаса. 40 изобретений, депутат Госдумы с 2003 года, член бюджетного комитета. Т.е. вроде бы не дурак. К тому же, ЯРЫЙ ФАНАТ Путина, бывший член руководства путинской «Единой России»…

Послушаем этого самого Федорова с ответом на такой длиннющий вопрос: «Почему Россия является колонией, и как с неё получают доход. Какую роль в этом играет Центробанк?»

«Сам по себе механизм работы Центробанка на эксплуатируемой территории был отработан Англией в Индии, — отвечает Е. Федоров. — Суть этой технологии в том, что дань собирается не с каждого двора, а через механизм эмиссии Центробанка колонии в обмен на валюту метрополии. Точно такой же механизм сейчас работает в РФ, Украине и многих других странах, фактических вассалах США. Технологически это сделано с момента создания российского, украинского и других государств на территории СССР.

Например, российские деньги никакой привязки к государству «Россия» не имеют, как и Центробанк. По Конституции и законам России… эмиссия рубля (печатание российских денег. — Авт.) осуществляется исключительно через биржу. Т.е. Центробанк России через биржу покупает доллары, евро или фунты для поддержания валютного курса. Последний жёстко выдерживается (в момент записи — 31 рубль за доллар. — Авт.). И тут всё зависит от предложения доллара на бирже. Российские компании вывезли больше нефти, и она дороже, значит, больше ввезли долларов (евро, фунтов), и Центробанк больше их купит. И получит право больше напечатать рублей. Меньше долларов ввезли (конъюнктура рынка подвела или олигархи спрятали валюту в офшорах. — Авт.) — меньше напечатали.

Рубли попадают в реальную российскую экономику (т.е. это — зарплаты, покупка товаров и услуг). А приобретённый Центробанком РФ под эмиссию доллар (евро, фунт) автоматически списывается из мирового экономического оборота. Часто это даже не пустая бумажка, а виртуальные компьютерные деньги. Но сумму которых Федеральная резервная система США или Европейский банк (Банк Англии) теперь уже могут по-новой ДОПЕЧАТАТЬ доллары, евро, фунты для целей наполнения АМЕРИКАНСКОГО (ЕС, Великобритании) бюджета. При этом этот доллар ничего США, ЕС. Великобритании НЕ СТОИТ — он возник в результате покупки валюты Центробанком России. ЗА РЕАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. Ведь доллары появились не с небес, а за поставленные за границу нефть, газ, лес.

Так обеспечивается механизм выплаты дани: эмиссия каждого рубля приводит к наполнению американского бюджета. И бюджетов их союзников»…

А дальше Е. Федоров говорит и вовсе крамольные вещи: «Существуют и другие механизмы выплаты дани. Это т.н. «инвестиции», ибо в России ЗАПРЕЩЕНО внутреннее инвестирование, кроме госбанков (последнее — всего 10% рынка). Плюс сбор средств олигархами, которые все находятся за рубежом, ибо в России тоже ЗАПРЕЩЁН крупный национальный бизнес. По оценкам американцев, эти сборы составляют 500 млрд долларов в год. Т.е. получается, что дань, выплачиваемая Россией, составляет от миллиарда долларов в ДЕНЬ и до 2-3 млрд. Лишь через механизм Центробанка — дань чуть меньше миллиарда в сутки».

Тут уже мы промолчим, что, получается, та же песня, но с несколько меньшими цифрами наблюдается и в Украине тоже…

В чём причина? На видео от 22.05. 2012 г. «Евгений Федоров: Победители, проигравшие войну» речь о том, что «в 1991 году одна из стран проиграла 40-летнюю войну, называемую холодной… Что в итоге? Государственный аппарат России частично подчиняется другому государству, победившему в этой войне… Перед аппаратом ставится задача запрета на развитие побеждённой страны. Запрет на высокий уровень жизни побеждённой страны. Желательно, чтобы побеждённый платил дань. ВСЕ КОМПАНИИ В РОССИИ – КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ – не имеют права на существование, кроме как в виде иностранной(!) собственности. Механизм же приватизации 1990-х годов был формой контрибуции. Все приватизированные предприятия автоматически переходили в иностранную юрисдикцию. Кстати, подобными были и отношения СССР до 1991 года со странами соцлагеря. В области идеологии мы — союзники, а в области экономики всё подчинялось Союзу — это стандартный режим оккупации. И здесь американцы ничего не придумывали»…

Стоп! А не бредит ли один из столпов путинского режима? Но пока не о нём, а пару слов о событиях столетней давности. Тогда тоже одна страна — Россия — проиграла войну своему союзнику(!) Великобритании и уже её союзнику — США. Но тогда таких умных штучек, как Центробанк не было. И задача правительства Ленина (на самом деле Свердлова—Троцкого) заключалась лишь в запрете на развитие побеждённой страны. А если точнее, то в полной зачистке её экономического, научного, духовного потенциала. Вот откуда ЧК и «разруха» взялась! А потом и Голодомор, и ГУЛАГ, уже с помощью которых садист Сталин решил переломить ситуацию. Как и сегодня Путин то же самое затеял с Донбассом.

Ибо Федоров как-то заявил, что Путин, «почувствовав свою силу», именно таким образом попытался выкрутиться из-под опеки США. Американцы этому не препятствовали! Но когда «коготок Путина увяз» в Крыму, перешли в контратаку. И вышло, что Россия влетела в ещё большую зависимость. Из-за того что Путин, как планировалось Штатами, не вступил в противостояние с Китаем, а стал «собирателем земель» послабее.

Да, рассказав о пост-СССР как колонии США, Федоров, конечно же, не сказал, что Украина, кроме того, является ещё и колонией РФ, выплачивая «налог на независимость» «Газпрому». А если говорить уже о «налогах», уплачиваемых МВФ, то выходит, что главная наша беда не в политиках, не в подписанных Горбачевым актах капитуляции, не в «менталитете». Наша беда в том, что у нас есть земля и что мы ещё за Гонту с Зализняком с кое-кем до конца не рассчитались. А тут выходит, что ЧК-НКВД-КГБ уже позаботились о полезном для тех же «кое-ком» имидже Петлюры и Бандеры. А значит, что состоянием на сегодня у нас просто не остаётся шансов на выживание.

Т.е. украинцы опять останутся народом, рассеянным по миру и без своей страны. Если, конечно, вообще останутся…

И Гордон озвучивает здесь только то, что должен был озвучить.

Леонид Романовичев