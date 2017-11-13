В Запорожской области погиб полицейский

Печальное происшествие случилось 10 ноября на трассе Харьков-Симферополь.

Старший инспектор кинологического центра ГУ Нацполиции в Запорожской области капитан полиции Николай Поваляев погиб во время ДТП служебного автомобиля с грузовиком «ДАФ».

Начато уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 22 августа около 1:30 ночи на трассе Запорожье-Орехов произошло ДТП. Пьяный водитель на своем «Форде» выехал на встречку и врезался в «Жигули», которыми управлял 32-летний сотрудник полиции. Вследствие столкновения капитан полиции Игорь Ковальский погиб.