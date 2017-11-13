В Запорожье девушка попала под колеса авто на пешеходном переходе (ФОТО)

Вчера, 12 ноября, вечером возле центра «Козак Палац» произошло ДТП — прямо на пешеходном переходе «Славута» сбила молодую девушку.

Как пишет «ZаБор», авария случилось около 19.00. Женщина за 40, которая находилась за рулём, не стала тормозить на пешеходном переходе, и сбила 17-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу.

Очевидцы говорят, что у авто не было тормозного пути. Водитель не увидела пешехода. Она затормозила при ударе тела об стекло. Девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.