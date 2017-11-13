В Запорожье извращенец напал на женщину (ФОТО)

Горожанин, ранее судимый за развратные действия, грабеж и изнасилование, снова напал на женщину. Правда, нападение имело умысел не на удовлетворение похоти, а на завладение имуществом.

По информации пресс-службы патрульной полиции, утром во дворе дома на ул. Патриотической какой-то мужчина схватил за горло горожанку и потребовал отдать ему деньги. Напуганная женщина отдала ему все, что имела при себе, чтобы налетчик не придушил ее.

Получив вводные о нападении, один из экипажей патрульных заметил на бульваре Шевченко мужчину, похожего по ориентировке. Задержав беглеца, у него при поверхностной проверке обнаружили деньги в размере 290 гривен. Патрульные вызвали следователей Вознесеновского райотдела. Впоследствии, потерпевшая узнала налетчика.

Как выяснилось, негодяй уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, развратные действия и грабеж.