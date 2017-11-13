В Запорожье осудили крымчанина, который убил бездомного в пункте обогрева

В Запорожье Жовтневый суд признал виновным в убийстве жителя АР Крым, который совершил преступление 19 февраля сего года в пункте обогрева по ул. Почтовая возле храма.

Напомним, что он задушил 42-летнего бездомного мужчину в ходе ночного конфликта, набросив ему на шею веревку. Прокуроры и следователи полиции доказали вину неоднократно судимого крымчанина.

Уголовное производство отправили в суд для рассмотрения по сути. Подсудимый признал свою вину лишь частично, но следователи доказали её полностью.

Мужчине дали 9,6 лет в тюрьме за преднамеренное убийство.