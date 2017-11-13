В Энергодаре утвердили программу расширения кладбища и полигона отходов

На заседании исполнительного комитета Энергодарского горсовета рассматривали 16 вопросов. Большая их часть касалась внесения изменений в городские программы в сфере образования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в программе по реализации Генерального плана Энергодара на период до 2020 года были перенесены сроки выполнения части запланированных мероприятий. В частности, в следующем году будет разрабатываться проект расширения существующего кладбища на 1,7 га, проект отвода земельных участков для нового кладбища и расширения полигона твердых бытовых отходов.

Член исполкома Татьяна Баляба поинтересовалась у начальника управления градостроительства и архитектуры Веры Знахуренко, на каких условиях выдаются разрешения на установку так называемых МАФов в городе (малых архитектурных форм), на что мэром Павлом Музыкой был предоставлен ответ, что на их размещение в Энергодаре пока введен мораторий. Этот вопрос принят депутатами на сессии городского совета.

Через закупку дешевых путевок в рамках Комплексной городской программы поддержки детей, молодежи, семьи и гендерного паритета в этом году удалось сэкономить 66 600 гривен. Эти средства было решено направить на организацию и проведение рождественских и новогодних праздников для детей из многодетных семей, детей переселенцев и детей, родители которых являются участниками АТО. Кроме этого, в связи с увеличением стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения в 2018 году планируется повысить финансирование на мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в социальном внимании и поддержке.

Начальник управления экономики Елена Овчатова сообщила, что в 2017 году в бюджете города было запланировано 80 млн гривен на выдачу кредитов по программе обеспечения молодежи жильем. Поскольку в этом году строительство нового дома так и не начато, средства распределят на последующие годы.

Исполком утвердил и нормы водопотребления для населения, разработанные специализированной организацией. Они остаются такими, как были раньше — 300 литров в сутки на одного человека.

Также в 2018 году планируется разработать бренд города и на его основе создать брендбук, в котором будут прописаны четкие стандарты, правила и инструкции по использованию фирменного стиля города.

Решением исполнительного комитета согласован проект Программы стимулирования населения к внедрению энергоэффективных мероприятий путем возмещения части суммы кредита, привлеченного для приобретения энергоэффективного оборудования и/или материалов. Программой предлагается возмещение части кредита, выданного на приобретение энергоэффективного оборудования, в размерах: для населения — 30% суммы кредита, но не более 8000 гривен по одному кредитному соглашению; для ОСМД и ЖСК — 60% суммы кредита, но не более 8000 гривен в расчете на одну квартиру многоквартирного дома по одному кредитному соглашению. По сравнению с предыдущей программой процент возмещения не меняется, однако предлагается увеличить предельную сумму возмещения до 8000 гривен.

Ирина Гортенко