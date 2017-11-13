Жительница Запорожье угодила в ловушку в заброшенном здании

В Запорожье спасатели помогли женщине, которая упала в трехметровую яму, пытаясь спасти собаку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, происшествие случилось в не эксплуатируемом здании, расположенном на проспекте Соборном в Александровском районе.

Глубины ямы — около трех метров, посему запорожанка самостоятельно выбраться не смогла. Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы и веревки помогли женщине подняться из ямы. К счастью, женщина серьезно не пострадала при падении.

Напомним, на прошлой неделе похожая история, но с другим подтекстом произошла в Шевченковском районе Запорожья. Прибыв на вызов о краже кабеля Укртелекома на ул.Кирпичную, инспекторы полиции заметили — вора, застрявшего в колодце, откуда он и похищал кабель. Подозреваемого вытащили из «западни», и вызвали следователя Шевченковского райотдела.

Как представляется, доведенные до отчаяния безработные, лентяи, наркоманы и пьяницы, а также любители халявы идут на различные ухищрения, чтобы стащить предметы, которые имеют некую ценность. Несуны тащат все подряд, надеясь продать и заработать. Доходит, как в этом случае, до смешного.